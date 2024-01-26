Путин прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области

Президент России прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области, повторив предыдущее заявление Минобороны РФ о том, что на борту "находились украинские военнопленные", сообщает Украинская правда.

Заявление Путина цитируют российские СМИ, в частности РБК.

Президент страны-агрессора заявил, что "Украина сбила российский Ил-76 со своими военнослужащими", и что это, мол, не могло быть "ни при каких обстоятельствах дружественным огнем ПВО РФ".

"65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А ГУР, ВСУ знали, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было по-моему 190...

Неизвестно, специально Украина нанесла удар или по ошибке, но очевидно, что это они сделали...

Были зафиксированы пуски двух ракет с подконтрольных Киеву территорий, поражение самолета произошло через "2-3 минуты, отреагировать было практически невозможно".

Напомним:

Россия, которая ведет полномасштабную войну против Украины, не привела никаких доказательств присутствия на борту Ил-76, который упал в Белгородской области 24 января, украинских пленных и отвергает требование проведения международной комиссией расследования произошедшего.

Украинская сторона требует прозрачного международного расследования по падению самолета Ил-76.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил мнение, что как и в случае трагедии в Еленовке, где РФ обвиняла Украину, - на этот раз Россия тоже будет делать заявления-обвинения, но никого не допустит к месту происшествия.