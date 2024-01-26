Минобороны отсудило 1,5 млрд грн у "Львовского арсенала" за проваленный контракт

Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Решение вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению" , - говорится в сообщении.

Кроме того, в производстве Хозяйственного суда Киева есть судебное дело о дополнительном взыскании в пользу Минобороны 163,5 млн грн неустойки.

В рамках этого дела наложен арест на счета и другое движимое и недвижимое имущество, принадлежащие фирме "Львовский арсенал".

"Указанное постановление уже предъявлено в органы Государственной исполнительной службы Украины к исполнению" , - добавили в министерстве.

Напомним:

Ранее УП сообщала, что фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.

Как писала УП, "Львовский арсенал" зарегистрирован на улице Труда, 1 в Киеве. И до осени 2022 года не фигурировал среди крупных поставщиков вооружений.

Единственный раз до этой ситуации компания появлялась в публичном пространстве, когда сорвала контракт с главным производителем стрелкового оружия для МВД, предприятием "Форт", и несколько лет судилась за 5 миллионов гривен.

Основатель "Львовского арсенала" - Юрий Збитнев, который в 1990 году стал одним из самых молодых депутатов Верховной Рады еще УССР. Он также участвовал в создании СДПУ(о), но позже ушел из нее.

Сообщалось, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту - почти 100% суммы сделки.

Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но, как писала УП, по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.