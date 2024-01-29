"Армия восстановления": к работам привлекли более 83 тысяч украинцев

С начала старта проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ привлекли 83,6 тыс безработных. На заработную плату направлено 560 млн грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Начиная с 1 октября 2022 года Государственная служба занятости выдала 83 602 направления на выполнение общественно полезных работ, больше всего – в Харьковской области (16 554 направления).

Кроме того, среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных есть Донецкая (10 387 направлений), Полтавская (10 130), Киевская (9 991) и Черниговская (9 188) области.

Всего в проект "Армия восстановления" привлечены 19 регионов.

"На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армия восстановления" уже профинансировано 560 млн грн", – говорится в сообщении.

Напомним:

В Украине за время полномасштабной войны больше женщин стали занимать должности, на которые раньше устраивались мужчины.