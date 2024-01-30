Кабмин расширил помощь переселенцам и тем, кто возвращается из-за границы

Кабинет Министров расширил помощь внутренним переселенцам и украинским искателям убежища, которые будут возвращаться из-за границы в Украину и еще не трудоустроились и не имеют источников дохода, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Помощь сроком в шесть месяцев получат:

семьи, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за границей, даже если в семьях есть трудоспособные неработающие члены, которые не платили единого социального взноса (ЕСВ);

семьи внутренних переселенцев, которые из-за перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Выплату помощи будут сочетать с инструментами стимулирования к трудоустройству. Через два месяца после назначения помощи эти люди должны трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.

Напомним:

В начале года Кабинет Министров изменил порядок предоставления жилья внутренне перемещенным лицам для временного проживания.