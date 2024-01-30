Россияне нанесли удары "Шахедами" по Харькову, возник пожар (Обновлено)

Вечером 30 января Воздушные силы сообщили, что возле Харькова зафиксировали российские "Шахеды", позже во власти сообщили об ударе по городу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов.

Впоследствии Синегубов написал о взрывах в городе и призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

Обновлено: Терехов сообщил, что армия РФ атаковала Харьков "Шахедом". В районе жилой застройки есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позже Синегубов уточнил, что оккупанты направили на область минимум 6 вражеских БпЛА. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

В 23:25 глава ОВА отметил, что есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине. Повреждена, по словам Синегубова, исключительно гражданская инфраструктура.