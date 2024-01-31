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В Днепропетровской области ВСУ сбили российскую ракету – ОВА

В Днепропетровской области ВСУ сбили российскую ракету – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные сбили российскую ракету в Днепропетровской области днем 31 января.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Криворожском районе сбили вражескую ракету", – сообщил он.

Ранее корреспонденты "Общественное Днепр" сообщали о звуках взрывов в Кривом Роге.

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