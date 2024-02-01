В Крыму бойцы ГУР уничтожили российский ракетный катер "Ивановец"

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ, сообщает Украинская правда.

"Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул", – говорится в сообщении ГУР.

В ГУР отмечают, что стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.