Кабмин согласовал проведение оборонных закупок через систему Prozorro

Кабинет Министров поддержал постановление Министерства экономики, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на сайте Правительственного квартала.

"Мы решаем сразу несколько задач. Первое – гарантируем непрерывность, устойчивость и управляемость снабжения нашей армии всем необходимым. Второе – устанавливаем прозрачное ценообразование, когда государство не переплачивает, а бизнес получает прибыль. Третье – устанавливаем предохранители утечки информации, которая несет риски безопасности" , – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что вопросы обороноспособности и обеспечения армии определены приоритетом номер один. В этом году сотни миллиардов гривен будут направлены на то, чтобы у украинских военных было все необходимое.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что постановление предоставляет поставщикам массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matrice, условия для доступа к государственным контрактам, и за счет конкуренции можно будет снизить стоимость.

"Понимаем чувствительность информации, поэтому сроки и места поставок закрыты для широкой публики – и недоступны россиянам" , – подчеркнул Федоров.

Как будет работать система. Заказчик, желающий приобрести дрон, выставляет на Prozorro объявление-рамку с описанием необходимого беспилотника. В этой рамке регистрируются продавцы, а затем они получают информацию о сроках, месте доставки и других данных, необходимых для закупки. Дальше будет аукцион, а победит продавец, который предоставит выгодное предложение.

Кроме того, правительство утвердило документ о дерегуляции производства боеприпасов. Этот проект был запущен летом прошлого года.

"Для этого правительство расширило круг потенциальных производителей, устранило бюрократию, создало четкие алгоритмы – от разработки до приема в эксплуатацию. За полгода зарегистрировано более 10 производителей, допущено к эксплуатации более 20 образцов боеприпасов, еще 30 находятся на разных стадиях испытания" , – сообщил Шмыгаль.

Еще одно решение Кабмина касается ценообразования на производство БпЛА. По словам премьер-министра, производители беспилотников теперь будут давать уточнение расчетов цены в сторону уменьшения, если прибыль превышает 25%.

"Это позволит устранить потенциальные риски переплаты, нецелевое использование средств при осуществлении государственных закупок беспилотников. Ведь государство заинтересовано в честных и прозрачных контрактах" , – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним:

В течение 2023 года существенно масштабировано украинское производство БПЛА, всего на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.