Кирби: США нанесли удары по семи объектам в Ираке и Сирии
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил журналистам, что военные силы США нанесли удары по семи объектам которые использовали связанные с Ираном боевики, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает NBC News.
По его словам, три объекта находятся в Ираке. Четыре находятся в Сирии.
Он добавил, что правительство Ирака было проинформировано до ударов.
Кирби также заявил, что ответ США на воскресную атаку беспилотника в Иордании, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и несколько других были ранены, не завершится сегодня: "Эти ответы начались сегодня вечером, но они не закончатся сегодня вечером".
Директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс сказал, что Соединенные Штаты ждали благоприятной погоды, чтобы нанести удар по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке и Сирии.
"Это было спланировано с учетом погоды, когда у нас была лучшая возможность. Сегодня была хорошая погода. И как следствие, это было сделано - это произошло".
Предыстория:
- В пятницу Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по объектам, которые связаны с Ираном, в Ираке и Сирии.
- Президент США Джо Байден сообщил, что по его указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним ополченцы используют для нападения на силы США.
- 28 января стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.