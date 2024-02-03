Воздушные силы этой ночью уничтожили 9 "Шахедов" из 14

В ночь на 3 февраля противник атаковал 14-ю ударными БпЛА типа "Шахед-136/131". Военным удалось уничтожить 9 вражеских беспилотников, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram

По информации военных, как и прошлой ночью, значительную часть "Шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

Оккупанты запускали беспилотники с нескольких направлений: Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.

Также враг атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области РФ, их не удалось сбить.