В Кривом Роге относили электроснабжение критической инфраструктуры - "Укрэнерго"
В Кривом Роге и прилегающих районах восстановили электроснабжение критической инфраструктуры, которая была обесточена в результате российских обстрелов. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Украинская правда.
"Работы по восстановлению питания потребителей Кривого Рога и прилегающих районов продолжаются, сегодня (4 февраля − ред.) был на всех поврежденных объектах. По состоянию на сейчас главную задачу − как можно быстрее запитать критическую инфраструктуру и бытовых потребителей − ремонтные бригады выполнили, за это им огромная благодарность, так же, как и нашим коллегам из распределительных сетей и местной электростанции", – сообщил он.
Кудрицкий добавил, что работы по возвращению электроснабжения идут круглосуточно.
Энергетики продолжают восстанавливать высоковольтное оборудование, тестируют работу оборудования, которое уцелело, а для уничтоженного подбирают замену из аварийного запаса, который, по словам Кудрицкого, формировали в течение всего 2023 года.
"В ближайшие дни обязательно будем здесь еще раз, есть конкретные планы по увеличению надежности электроснабжения", − подытожил глава правления "Укрэнерго".