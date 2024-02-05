В Кривом Роге относили электроснабжение критической инфраструктуры - "Укрэнерго"

В Кривом Роге и прилегающих районах восстановили электроснабжение критической инфраструктуры, которая была обесточена в результате российских обстрелов.﻿﻿ Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Украинская правда.

"Работы по восстановлению питания потребителей Кривого Рога и прилегающих районов продолжаются, сегодня (4 февраля − ред.) был на всех поврежденных объектах. По состоянию на сейчас главную задачу − как можно быстрее запитать критическую инфраструктуру и бытовых потребителей − ремонтные бригады выполнили, за это им огромная благодарность, так же, как и нашим коллегам из распределительных сетей и местной электростанции" , – сообщил он.

Кудрицкий добавил, что работы по возвращению электроснабжения идут круглосуточно.

Энергетики продолжают восстанавливать высоковольтное оборудование, тестируют работу оборудования, которое уцелело, а для уничтоженного подбирают замену из аварийного запаса, который, по словам Кудрицкого, формировали в течение всего 2023 года.