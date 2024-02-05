У Байдена не исключили ударов по Ирану в ответ на гибель военных
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан не исключил ударов по Ирану после серии американских авиаударов по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии в ответ на убийство трех американских военных. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает Европейская правда.
"Было бы глупо с моей стороны говорить о том, что мы допускаем, а что исключаем", – отметил представитель администрации президента США.
В ответ на уточнение, не исключают ли Соединенные Штаты ударов по Ирану, он сказал, что не собирается "углубляться в то, что есть на столе и чего там нет, когда речь идет об американском ответе".
"Скажу лишь, что президент настроен решительно реагировать на атаки на наших людей. Президент также не стремится к более широкой войне на Ближнем Востоке", – отметил Салливан.
Перед этим в интервью CBS советник по национальной безопасности сказал, что США намерены нанести новые удары по поддерживаемым Ираном группировкам.
"То, что было в пятницу – это начало, а не конец нашего ответа, и будут еще шаги – некоторые из них будут заметны, некоторые, возможно, невидимы", – сказал он.
В то же время Салливан отметил, что не назвал бы это бессрочной военной кампанией Соединенных Штатов.