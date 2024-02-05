У Байдена не исключили ударов по Ирану в ответ на гибель военных

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан не исключил ударов по Ирану после серии американских авиаударов по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии в ответ на убийство трех американских военных. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает Европейская правда.

"Было бы глупо с моей стороны говорить о том, что мы допускаем, а что исключаем" , – отметил представитель администрации президента США.

В ответ на уточнение, не исключают ли Соединенные Штаты ударов по Ирану, он сказал, что не собирается "углубляться в то, что есть на столе и чего там нет, когда речь идет об американском ответе".

"Скажу лишь, что президе ﻿ нт настроен решительно реагировать на атаки на наших людей. Президент также не стремится к более широкой войне на Ближнем Востоке" , – отметил Салливан.

Перед этим в интервью CBS советник по национальной безопасности сказал, что США намерены нанести новые удары по поддерживаемым Ираном группировкам.

"То, что было в пятницу – это начало, а не конец нашего ответа, и будут еще шаги – некоторые из них будут заметны, некоторые, возможно, невидимы" , – сказал он.

В то же время Салливан отметил, что не назвал бы это бессрочной военной кампанией Соединенных Штатов.