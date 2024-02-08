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Германия может национализировать дочернюю компанию "Роснефти"

Германия может национализировать дочернюю компанию "Роснефти"
Фото: Рixabay

Компанию "Rosneft Deutschland", которая после вторжения РФ в Украину находится под "доверительным контролем" правительства Германии, могут национализировать полноценно, сообщает Экономическая правда.

В понедельник 5 февраля было слушание о возможной национализации компании, к которой были привлечены ее представители. Слушания являются шагом перед национализацией.

Но, как отмечают, решение о национализации все еще не принято.

Российская государственная компания "Роснефть" владеет мажоритарным пакетом акций бранденбургского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Около 54 процентов акций сейчас находятся под контролем федерального правительства - в так называемой доверительной администрации.

Целью было сохранить завод, который десятилетиями заправлялся российской нефтью и является очень важным, ведь поставляет основную часть авиационного топлива для аэропорта в Берлине и бензина для автомобилей в этом регионов.

Срок "доверительного контроля" истекает 10 марта, поэтому к тому времени правительство должно окончательно принять решение по "Rosneft Deutschland". Существует также риск, что "Rosneft Deutschland" больше не сможет выполнять свой мандат на поставку завода PCK без дальнейших действий правительства.

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