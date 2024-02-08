Визит Путина в Турцию отложили - "РИА Новости"

Визит президента России Владимира Путина в Турцию, вероятно, состоится в конце апреля или в начале мая. Об этом пишет российское государственное информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в Анкаре, сообщает Европейская правда.

Ожидается, что два лидера могут встретиться в конце апреля – начале мая после местных выборов, которые состоятся 31 марта в Турции, и президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России.

В четверг спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка к встрече Путина с президентом Турции Эрдоганом продолжается, но дата визита еще не определена.

Москва и Анкара объявят о сроках визита "как только даты, естественно, с учетом электорального цикла у нас и напряженного рабочего графика турецкого президента, будут согласованы", сказал Песков.

Поездка Путина, которая дважды откладывалась с конца прошлого года, должна стать первым визитом Путина в страну-члена НАТО с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.