Сборная Украины получила соперников в Лиге наций: результаты жеребьевки

Национальная команда Украины и другие европейские сборные во время церемонии жеребьевки в Париже узнали оппонентов в новом розыгрыше Лиги наций 2024/25, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит трансляция мероприятия.

"Сине-желтые" попали в группу 1 Дивизиона B турнира. Там соперниками дружины Сергея Реброва будут Чехия, Албания и Грузия.

Формат Лиги наций 2024/25 претерпел изменения. Теперь финальное место сборной Украины в квартете будет важно в любом случае. Принцип первой и последней команд сохранен – победитель группы выйдет в Дивизион A, а вот неудачник квартета опустится в Дивизион C. Повыситься в классе можно будет со второй позиции, а вылететь из Дивизиона B – с третьей благодаря плей-офф.

Групповой этап Лиги наций 2024/25 сыграют осенью этого года. Первый тур запланирован на 5-7 сентября, а шестой – на 17-19 ноября. Зато плей-офф за повышение/понижение в классе сыграют в марте 2025 года.

Состав всех групп Лиги наций УЕФА 2024/25:

Группа B1: Чехия, Украина, Албания, Грузия

Группа B2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция

Группа B3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан

Группа B4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Группа C1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония

Группа C2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар

Группа C3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь

Группа C4: Армения, Фарер, Северная Македония, Латвия

Группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн

Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра