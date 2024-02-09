Верховный суд США может отклонить исключение Трампа по выборам – WSJ
Верховный суд США может отклонить попытку исключить Дональда Трампа из списка кандидатов в президенты в 2024 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Накануне судьи из разных идеологических кругов заявили, что Конгресс, а не отдельные штаты должны устанавливать стандарты, по которым кандидат в президенты может быть дисквалифицирован за участие в мятеже.
Верховный суд Колорадо, ссылаясь на конституционное положение, принятое после Гражданской войны, в декабре не допустил Трампа к президентским выборам в штате, посчитав, что он участвовал в мятеже, подстрекая своих сторонников к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года, чтобы остановить сертификацию победы президента Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года.
Трамп подал апелляцию, и Верховный суд США ускорил рассмотрение дела в преддверии первичных выборов в Колорадо, которые состоятся 5 марта.
"Если позиция Колорадо будет поддержана, то, несомненно, с другой стороны будет проведена процедура дисквалификации", - сказал глава Верховного суда Джон Робертс.
Он предполагает, что штаты по всей стране примут меры партийного возмездия.
"Значительное число штатов скажет: кто бы ни был кандидатом от демократов, вы исключены из бюллетеня. А в других - за кандидата от республиканцев - вы исключены из бюллетеней", - заявил он.
Джейсон Мюррей, представляющий интересы шести республиканцев и независимых избирателей из Колорадо, которые подали иск о дисквалификации Трампа, отверг подобные опасения.
"Положение о дисквалификации бездействует уже 150 лет. И это потому, что ничего подобного 6 января мы не видели со времен Реконструкции. Мятеж против Конституции - это нечто экстраординарное", - сказал он.