Верховный суд США может отклонить исключение Трампа по выборам – WSJ

Верховный суд США может отклонить попытку исключить Дональда Трампа из списка кандидатов в президенты в 2024 году.﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Накануне судьи из разных идеологических кругов заявили, что Конгресс, а не отдельные штаты должны устанавливать стандарты, по которым кандидат в президенты может быть дисквалифицирован за участие в мятеже.

Верховный суд Колорадо, ссылаясь на конституционное положение, принятое после Гражданской войны, в декабре не допустил Трампа к президентским выборам в штате, посчитав, что он участвовал в мятеже, подстрекая своих сторонников к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года, чтобы остановить сертификацию победы президента Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года.

Трамп подал апелляцию, и Верховный суд США ускорил рассмотрение дела в преддверии первичных выборов в Колорадо, которые состоятся 5 марта.

"Если позиция Колорадо будет поддержана, то, несомненно, с другой стороны будет проведена процедура дисквалификации" , - сказал глава Верховного суда Джон Робертс.

Он предполагает, что штаты по всей стране примут меры партийного возмездия.

"Значительное число штатов скажет: кто бы ни был кандидатом от демократов, вы исключены из бюллетеня. А в других - за кандидата от республиканцев - вы исключены из бюллетеней" , - заявил он.

Джейсон Мюррей, представляющий интересы шести республиканцев и независимых избирателей из Колорадо, которые подали иск о дисквалификации Трампа, отверг подобные опасения.