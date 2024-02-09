ВАКС заочно арестовал двух участников схемы кражи электричества "Укрэнерго"

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения двум участникам схемы по краже государственной электроэнергии, которая нанесла "Укрэнерго" 716 млн грн убытков, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Высший антикоррупционный суд поддержал позицию прокурора САП и избрал меры пресечения в виде содержания под стражей двум участникам преступной схемы по завладению электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств, а именно председателю правления коммерческого банка и бывшему директору департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго"" , - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что речь идет о Дмитрии Кондрашове и Юлии Фроловой.

После задержания подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Также следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении организатора этой преступной схемы - Михаила Кипермана.

В САП объяснили, что это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск трех участников схемы завладения электричеством НЭК "Укрэнерго".