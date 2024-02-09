Польский министр призвал фермеров разблокировать пункты пропуска

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился к польским фермерам с просьбой как можно быстрее прекратить блокады пунктов пропуска на границе с Украиной, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и развития села Польши.

Отмечается, что министр накануне протестов общался с представителями фермерских союзов и организаций и попросил их указать точные причины протестов, чтобы люди их поняли

"Я также попросил фермеров не делать протесты слишком деструктивными и чтобы люди с пониманием относились к фермерам - надо быть умными" , - подчеркнул глава Минагрополитики.

В министерстве добавляют, что также Секерски обратился к фермерам с призывом как можно быстрее прекратить блокады и понять, что не все проблемы можно устранить мгновенно.

"Мы не будем выкладывать конкретику на улице, я приглашаю вас поговорить с нами в министерстве. Нам нужно партнерство с вашей стороны. Для того, чтобы достичь ваших требований, мне нужна ваша поддержка" , - обратился Секерски к протестующим фермерам.

Кроме того, министр напомнил, что сейчас продолжаются переговоры с Еврокомиссией - об отмене не всегда обоснованных требований по озеленению - и технические переговоры с Украиной.

Напомним:

Из-за акции протеста польских фермеров затруднено движение через пункты пропуска "Медика-Шегини", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин".

Также венгерские фермеры 9 февраля устроили протест возле КПП "Захонь" на границе с Украиной, выступая против решения Еврокомиссии о продлении беспошлинного ввоза украинской продукции еще на год.