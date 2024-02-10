ОВА: Россияне убили человека и ранили еще пятерых на Херсонщине

За сутки 9-10 февраля российские войска убили гражданского человека и ранили еще пятерых в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

За минувшие сутки противник совершил 66 обстрелов по области, из них 52 - по Херсону.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; гаражный кооператив в Херсоне.

В результате обстрелов человек погиб, еще 5 - получили ранения.