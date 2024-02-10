ОВА: В Харькове горела нефтебаза, а не АЗС, как сообщалось ранее
Российские оккупанты ночью атаковали нефтебазу в Харькове, в результате чего погибли семь человек, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным ОВА, по меньшей мере 10 БПЛА были запущены с территории России, из них 8 были сбиты.
"Обстреляна, в том числе, и нефтебаза, откуда и произошла утечка топлива. Сейчас один резервуар еще заполнен, поэтому опасность сохраняется.
При необходимости расширим зону эвакуации и отселения.
Уже эвакуированы 50 человек. Четыре человека спасены, в том числе один ребенок. К ликвидации последствий обстрелов в целом привлечено более 200 спасателей".
Предыстория:
- В ночь на 10 февраля вражеские "Шахеды" ударили по Харькову - в результате этого попадания разлилось горящее топливо и загорелось 14 частных жилых домов. Впоследствии власти сообщили, что один человек погиб.
- Позже стало известно, что в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей.