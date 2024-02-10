ОВА: В Харькове горела нефтебаза, а не АЗС, как сообщалось ранее

Российские оккупанты ночью атаковали нефтебазу в Харькове, в результате чего погибли семь человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным ОВА, по меньшей мере 10 БПЛА были запущены с территории России, из них 8 были сбиты.

"Обстреляна, в том числе, и нефтебаза, откуда и произошла утечка топлива. Сейчас один резервуар еще заполнен, поэтому опасность сохраняется.

При необходимости расширим зону эвакуации и отселения.

Уже эвакуированы 50 человек. Четыре человека спасены, в том числе один ребенок. К ликвидации последствий обстрелов в целом привлечено более 200 спасателей".

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