Посольство в Польше ожидает реакцию властей из-за рассыпанного зерна

Посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны после инцидента на границе, где протестующие фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает Европейская правда.

Василий Зварыч сообщил, что украинские грузовики, которые остановили фермеры и высыпали из них часть зерна, были опломбированы после таможенных процедур и должны были ехать транзитом в Литву.

"Посольство и Генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления.

Польская полиция открыла производство и приступила к необходимым процедурам" , – рассказал посол, добавив, что дипломаты на связи с водителями этих грузовиков.

Такие методы протестующих не должны толероваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации.

Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем" , – заявил украинский посол.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предполагает, среди прочего, блокировку дорог и пограничных переходов с Украиной.

В воскресенье возле КПП "Дорохуск" протестующие высыпали часть зерна из пересевших границу украинских грузовиков.