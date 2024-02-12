Bloomberg: ЕС планирует впервые ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ

ЕС предлагает включить три китайские компании, которые помогали РФ, в санкционный список, что будет первым случаем введения санкций против китайских компаний за войну, которую развязала Россия, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Проект предложенных санкций все еще требует утверждения всех стран-членов, некоторые из которых ранее блокировали любое включение китайских компаний в санкционные списки.

Если решение примут, это будет первый случай, когда ЕС ввел ограничения против компаний в материковом Китае с момента вторжения России в Украину.

Отмечается, что согласно проекту предложения, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, в список также попали компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции.

Ограничения запретят компаниям из ЕС торговать с фирмами, которые внесли в список.

Этот вопрос является критически важным для ЕС, который считает Пекин одним из важнейших торговых партнеров.

Названия трех компаний не сообщают, но отмечают, что согласно документу, компании, занимающиеся преимущественно технологиями и электроникой, обвиняются в "содействии военному и технологическому усилению России или развитию российского сектора обороны и безопасности".

Напомним:

Ранее, 8 февраля сообщалось, что в Евросоюзе предлагают ввести новые санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц, которые помогают российской агрессии против Украины.

Компании ByteDance, которая владеет TikTok, грозят крупные штрафы, поскольку Европейский Союз готовит проверку в соответствии с новыми правилами модерации контента из-за опасений относительно рисков для несовершеннолетних.