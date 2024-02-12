Ляшко призвал украинцев приходить в аптеки с телефоном и назвал причину

Украинцам, которые приобретают лекарства по электронному рецепту, необходимо приходить в аптеки со своим мобильным телефоном, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

Он рассказал, что когда электронный рецепт погашают в аптеке, то на мобильный телефон покупателя приходит код, который необходимо назвать фармацевту.

По словам Ляшко, во время начала работы мобильных аптек много людей приходили без своих телефонов. Это создавало неудобства.

"Поэтому, на будущее, когда идете в аптеку - обязательно берите с собой мобильный телефон, чтобы сказать фармацевту код, который придет вам в СМС, чтобы вы могли получить бесплатные лекарства" , - добавил министр.

"Доступные лекарства"

Напомним, украинцы имеют возможность получать некоторые лекарства бесплатно или с незначительной доплатой благодаря государственной программе реимбурсации "Доступные лекарства".