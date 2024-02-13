Правоохранители задержали 18-летнего киевлянина, который шпионил за самолетами и ПВО

На Киевщине задержали российского агента, который арендовал квартиру возле аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ.﻿﻿ Об этом заявили в Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора, сообщает Украинская правда.

По данным следствия, вражеским соратником оказался 18-летний житель столицы. Несколько месяцев назад молодого человека дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого Служба безопасности говорит, что уже идентифицировала.

Для сбора развединформации российский агент поселился на несколько дней в арендованной квартире вблизи местного аэродрома.

Вместе с этим фигурант разведывал геолокации комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам, говорят в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника поличным, когда он проводил доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве.

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.