ПВО сбила российскую ракету на подлете к Одессе, повреждены два здания

Враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 с самолетов тактической авиации, которые маневрировали над акваторией Черного моря, ПВО ликвидировала воздушную цель, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и Силы обороны юга в Telegram.

ОВА сообщила о воздушной тревоге в области в 14.26.

По данным Сил обороны юга противовоздушная оборона сбила российскую ракету на подлете с моря к городу.

Обломки сбитой ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселенную новостройку и многоэтажку в прибрежной зоне. Пострадавших людей, к счастью, нет. На месте работают все соответствующие службы.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.