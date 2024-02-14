Румынские пограничники нашли тело украинца в горах – ГПСУ

В горах на территории Румынии, у украинской границы, нашли тело украинца. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Радио Свобода.

Пограничники отметили, что вечером 13 февраля получили информацию от Румынии, что мужчина потерял ориентировку в горах.

"По обе стороны границы украинские и румынские пограничники начали поиски. Однако из-за схода лавины никаких следов пребывания в горах людей не обнаружили" , - отметили в ГНСУ.

Пограничники сообщили, что 14 февраля в Румынии задержали двух мужчин, незаконно пересекших украинско-румынскую границу.

"Задержанными оказались граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ними был еще один человек, пропавший из их поля зрения. Около восьми часов утра румынская сторона сообщила, что по результатам поисковых мероприятий обнаружили тело гражданина Украины без признаков жизни" , – говорится в сообщении.

В пограничной службе призвали воздержаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: угроза схода снежных лавин и сильные порывы ветра.

В Украине от 24 февраля 2022 года, дня полномасштабного вторжения России, было введено военное положение. С тех пор на территории Украины действуют ограничения по выезду мужчин за границу – военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

В общей сложности, по данным Евростата, от 24 февраля 2022 года, дня полномасштабного вторжения России, из Украины уехали 650 тысяч мужчин призывного возраста.

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