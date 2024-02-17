В Сумах более 8 тысяч жителей остались без света: какая причина

Часть жителей города Сумы остались без света сегодня, 17 февраля. В городе произошла авария, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление "Сумыоблэнерго".

Отмечается, что из-за аварийной ситуации в Сумах временно обесточены более 8 тысяч потребителей. Это жители проспекта Победы и улиц Колпака, Романа Атаманюка и Леси Украинки.

Энергетики объясняют, что временно обесточены 29 распределительных пунктов в городе.

"Извиняем за временные неудобства. Наши бригады уже работают над восстановлением распределения электроэнергии" , - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине

На сегодня ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

Сообщалось, что 7 февраля, в результате вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтные линии. Тогда же часть потребителей на левом берегу осталась без электроэнергии.

В начале февраля в Криворожском районе из-за атаки без света было почти 15 тысяч человек, также были обесточены две котельные. После обстрела в Кривом Роге ввели аварийные отключения света.

"Укрэнерго" сообщало, что атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога была одной из самых массированных атак на энергетику за год.