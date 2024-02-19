Жена Навального пообещала продолжить его дело

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия после сообщений властей РФ о его смерти в колонии обвинила Владимира Путина в убийстве и пообещала продолжить дело своего мужа.﻿﻿ Об этом она заявила в видеообращении, сообщает Украинская правда.

"Меня не должно было быть на этом месте, я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек, но этого человека убил Владимир Путин. Три дня назад Путин убил моего мужа Алексея Навального" , – сказала она.

Юлия Навальная заявила, что в колонии на крайнем севере России "Путин отнял Навального" не только у нее, но и у россиян, желая убить вместе с ним надежды на другую Россию и ее будущее.

Юлия Навальная отметила, что "Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток", в изоляции и без возможности списаться с родными, что Путин его не сломал, поэтому решил трусливо убить его.

По ее словам, "также подло и трусливо они сейчас прячут его тело, не показывают его матери, не отдают, жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского "Новичка" (яда – ред.)".

"Мы знаем из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем, и то, кто именно, и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица.

Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя, – это продолжать бороться: больше, отчаянней, яростней, чем раньше. Я знаю: кажется, что больше уже невозможно, – но надо больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму, по Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну" , – отметила она.

Юлия Навальная заявила, что Алексей Навальный готов был отдать свою жизнь за Россию, поэтому вернулся на Родину.

Она заверила, что "его огромной любви нам хватит, чтобы продолжить его дело настолько долго, насколько понадобится – так же яростно и так же смело, как это делал Алексей".

Юлия Навальная призвала вместе бороться за свободную, мирную, счастливую Россию без Путина и строить полную достоинства страну.

"Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горечь и бесконечную боль, но и ярость, злость и ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее.