Bloomberg: Крупнейшие банки Европы вышли на рекордный уровень прибыли в 2023 году

В 2023 году общая прибыль крупнейших европейских банков впервые превысила 100 миллиардов евро - рост процентных ставок принес большинству из них рекордные прибыли, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Три четверти банков из двадцатки зафиксировали индивидуальные исторические прибыли, свидетельствуют данные, собранные агентством.

Так, совокупная чистая прибыль 20 крупнейших банков Европы, которые отчитались о своих результатах, выросла до 103 миллиардов евро с 78 миллиардов евро в 2022 году.

"Резкий рост доходности позволил банкам увеличить количество средств, которые они возвращают инвесторам, и повысил их акции: индекс банков региона в прошлом году вырос примерно на 20%.

Хотя масштабный скачок прибыли будет трудно повторить, поскольку побочный эффект от ставок уменьшится, многие банки оптимистично настроены, что рост комиссионных доходов позволит им и в дальнейшем увеличивать чистую прибыль", - пишет Bloomberg.

В расчеты агентства не вошла швейцарская UBS Group AG, чья прибыль в прошлом году выросла до 29 млрд в результате приобретения Credit Suisse.