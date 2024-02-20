Поезд, из которого рассыпали зерно, следовал через Польшу транзитом – "УЗ"

В "Укрзализныце" заявили, что поезд с зерном, которое рассыпали протестующие польские фермеры имел пунктом назначения Германию, и не должен был достявляться в Польшу, сообщает Экономическая правда.

В "Укрзализныце" отметили, что украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

"Укрзализныця четко придерживается введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Республику Польша и только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны. Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши" , - отметила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечают также, что на станции "Медика" находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией. О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги