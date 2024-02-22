Польский премьер отказал Зеленскому в правительственной встрече на границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского о правительственной встрече на границе для разрешения ситуации, сложившейся из-за протестов польских фермеров, сообщает Европейская правда.

Туск сказал, что правительственная встреча состоится 28 марта в Варшаве, и что он отклоняет предложение Зеленского из соображений, что встреча на границе была бы сугубо символической.

"Украинская сторона также понимает, что лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность - нам ведь не нужно символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности" , – объяснил Дональд Туск.

"Нам нужны конкретные предложения в вопросах рынка и сельского хозяйства. Это не нуждается в проявлениях доброй воли, но нуждается в тяжелой работе" , - добавил премьер.

Он отметил, что для поиска решения нужны технические переговоры также на уровне ЕС, и для этого Туск 22 февраля встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и поговорит об изменениях в условиях торговли с Украиной.

"Хочу заверить вас, что переговоры с Украиной продолжаются. У нас хорошие отношения, хоть и разница в интересах… Мы будем убеждать и Киев, и Брюссель согласиться с польской точкой зрения на ситуацию" , - добавил Туск.

Польский премьер также подчеркнул, что Украина "может и дальше рассчитывать на полную поддержку Польши в противостоянии с Россией".