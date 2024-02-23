В Польше полиция начала расследовать инцидент с рассыпанным рапсом

Польская полиция приступила к расследованию нового случая с рассыпанным зерновым грузом из Украины, сообщает Европейская правда.

"Мы проверяем информацию о рассыпанном рапсе из поезда, который въехал в Польшу из Украины и стоял на железнодорожном тупике в гмине Дорохуск" , - отметили в полиции города Хелм.

Правоохранители находятся на городе инцидента и проводит следственные действия.

В пятницу утром на железнодорожной станции в Дорохуске неизвестные открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на рельсы высыпали рапс.

Напомним, предварительный инцидент с рассыпанным зерном на железной дороге произошел 20 февраля возле КПП "Медика - Шегини" - фермеры высыпали часть зерна из грузового поезда на путях.

Генконсулка Польши во Львове после того извинилась перед Украиной.

Первый такой случай с зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно по транзиту через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.