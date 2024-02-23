Польша планирует ввести существенные ограничения на украинские продукты

Польские власти намерены ввести ограничения на украинские продукты, как сахар, мясо птицы, яйца, замороженная малина, яблочный сок, подсолнечное и рапсовое масло. Таким образом планируется заменить ограничение на зерно, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

"Мы стремимся заключить двустороннее соглашение с Украиной, которое могло бы эффективно заменить эмбарго на зерно, а также расширить сферу защиты рынка на другие чувствительные продукты, такие как сахар, птица, яйца, замороженная малина, яблочный сок, подсолнечное масло и рапсовое масло. В конце концов, мы хотим, чтобы были введены существенные ограничения на ввоз чувствительных товаров из Украины с учетом детальных, и даже жестких пограничных проверок" , — сообщил министр.

Глава ведомства сельского хозяйства отметил, что в результате значительного открытия рынка Европейского Союза и притока товаров из Украины наибольшие потери понесли именно польские фермеры.

"Нет сомнений, что Украине нужно помогать, но открытие импорта сельскохозяйственной продукции в ЕС не может иметь такой формы, как сейчас, поскольку фермеры из Польши и других стран ЕС не выдержат конкуренции" , — отметил министр Секерский.

Ранее, польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Напомним:

На железнодорожном пункте пропуска "Дорохуск" неизвестные повредили рапс в трех зерновозах. Этот груз направлялся транзитом через Польшу в немецкий Гамбург.

Ранее, польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.