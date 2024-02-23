Минфин: FATF снова не внесла Россию в "черный список"

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) продлила приостановление членства России без введения дальнейших ограничительных мер, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что FATF обнародовала расширенное заявление относительно рисков, которые Россия представляет для мировой финансовой системы.

Так, FATF заявила, что "члены организации с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи России со странами, на которые распространяются контрмеры FATF, риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также злонамеренную киберактивность и атаки программ-вымогателей", а также призвала все государства сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков.

"Несмотря на то, что эти обновленные рекомендации были поддержаны, они не решают проблему постоянного и сознательного пренебрежения Кремлем стандартов и принципов FATF с момента приостановления членства год назад.

Минфин понимает политические вызовы, связанные с достижением консенсуса относительно дальнейших мер, но факты свидетельствуют о том, что необходимо делать больше для противодействия угрозам, которые Россия создает для целостности мировой финансовой системы", - говорится в заявлении Минфина.

В министерстве напомнили, что в прошлом году Россия активизировала торговлю оружием с Ираном и Северной Кореей, внесенными в черный список FATF. А начиная с декабря, продолжают появляться доказательства того, что Россия закупает северокорейские ракеты для использования на поле боя против Украины вопреки санкциям ООН. На этой неделе появились новые сообщения о том, что Иран отправил баллистические ракеты в Россию.

"Усиление финансовых и банковских связей с Россией предоставляет Северной Корее, Ирану и Мьянме, находящихся под жесткими санкциями, возможность получить доступ к мировой финансовой системе, создавая серьезные вызовы для FATF и ее членов.

На следующем пленарном заседании FATF должна принять более жесткие ограничительные меры для минимизации этих угроз.

Однако отдельным странам не нужно ждать, пока процессы FATF приведут к дальнейшим ограничительным мерам. Они могут внести Россию в свои списки стран повышенного риска, что потребует усиленной проверки всех транзакций, связанных с Россией, и могут продолжать вводить другие ограничительные меры для предотвращения злоупотребления их системами для уклонения от санкций, отмывания денег и финансирования терроризма со стороны Кремля", - говорится в позиции министерства.

"Мы ожидали более решительных действий от FATF на фоне растущего количества доказательств нарушений со стороны России. Я приветствую расширенные рекомендации FATF относительно рисков, связанных с Россией, но не хватает ответной реакции - внесения России в "черный" список" , - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним:

Министерство финансов Украины и Госслужба финансового мониторинга Украины снова призвали Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Россию в черный список на фоне усиления связей с Северной Кореей и Ираном.

Украина уже неоднократно призывала FATF внести Россию в "черный список".

В мае 2023 года сообщалось, что Украина обеспокоена шантажом РФ членов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) накануне июньского пленарного заседания организации.

В июне 2023 года FATF не внесла Россию в "черный список".

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF 24 февраля 2023 года полностью приостановила членство России в организации.