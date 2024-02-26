На Львовщине супруги помогали готовить удары по энергетическим объектам – СБУ

Правоохранители разоблачили супругов-агентов ФСБ. Они готовили ракетный удар по ТЭС, чтобы обесточить Львов.﻿ Об этом заявили в СБУ, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную группу ФСБ, занимавшуюся подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовской области" , - информируют в ведомстве.

Среди главных целей врага были электростанции, которые снабжают светом большую часть этого региона.

Для выполнения враждебной задачи российская спецслужба привлекла местных супругов.

При этом основным фигурантом оказался мужчина, с 2023 года отбывающий наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

В поле зрения врага он попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Со временем сотрудники ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали.

После этого они перешли на общение в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задания и пошаговые инструкции по их выполнению.

К сотрудничеству с врагом агент ФСБ привлек свою жену "на свободе".

По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

Оккупанты обещали профинансировать все "текущие" расходы своих приспешников, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также перечислить денежное "вознаграждение".

В случае получения развединформации агрессор планировал использовать ее для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины.

Но правоохранители своевременно разоблачили преступные намерения российской спецслужбы и предотвратили их реализацию.

В ходе обыска в камере российского агента изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.﻿ Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также планируется сообщить о подозрении в государственной измене жене фигуранта. Продолжается расследование.