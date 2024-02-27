САП: Одного из организаторов хищения 11 млн "Укрзализныци" взяли под стражу
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 27 февраля применил меру пресечения одному из руководителей организованной группы, которая завладела более 11 миллионами гривен "Укрзализныци", сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 11 809 200 грн залога.
В случае, если залог будет внесен, на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.
Напоминаем:
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу лиц на завладении 11,4 миллиона гривен АО "Укрзализныця".