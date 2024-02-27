Франция перехватила российский разведывательный самолет у побережья Эстонии
Французский истребитель Mirage 2000 перехватил российский разведывательно-дозорный самолет Ил-20 у побережья Эстонии, сообщает Европейская правда.
Соответствующее сообщение 27 февраля опубликовал французский Генштаб.
В коротком сообщении говорится, что Франция подняла по тревоге Mirage 2000 и перехватила Ил-20 у побережья Эстонии.
"Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников", – добавил Генштаб Франции, не вдаваясь в подробности.
Французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО", целью которой является сохранение безопасности воздушного пространства Альянса. Эти миссии усилили после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
С тех пор фиксировали несколько перехватов самолетов, которые не повлекли ни одного серьезного инцидента. В марте 2023 года, например, российский самолет столкнулся с американским беспилотником в Черном море.
На прошлой неделе министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что российские силы угрожали сбить французские самолеты, которые в прошлом месяце патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем.