СБУ задержала сотрудницу харьковского университета, которая передавала разведданные РФ

Служба безопасности Украины задержала сотрудницу университета, которая передавала оккупантам информацию о размещении техники и местах дислокации ВСУ на Харьковщине, сообщает Украинская правда.

"По данным следствия, задержанной оказалась инженер одного из технических вузов региона, которая помогала оккупантам получить разведданные об обороне Харькова. В зоне особого внимания агрессора были места базирования ПВО, фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники украинских войск. Также врага интересовали маршруты движения украинского вооружения в направлении Купянска" , – сообщили в СБУ.

Сообщается, что в течение октября-декабря 2023 года злоумышленница передавала военным государства-агрессора данные о перемещении легковой и бронированной техники Сил Обороны, пункты временной дислокации украинских военнослужащих и места ремонта техники ВСУ на Харьковщине.

Для сбора разведданных российский агент на собственном авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации Сил обороны.

Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение.