Правительство Молдовы не ожидает эскалации из-за обращения Приднестровья в РФ

В правительстве Молдовы считают, что съезд приднестровских "депутатов" и его решения не создают угрозы эскалации и дестабилизации. С таким заявлением выступил спикер правительства Молдовы Даниэл Водэ, сообщает Европейская правда.

Водэ назвал съезд в Тирасполе чисто пропагандистским событием, "уловкой, которая не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".

"Это событие спланировано теми, кто находится по левую сторону Днестра, и Кремлем. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень пристально следим и повторяем, что этот регион также хочет мира и безопасности" , – подчеркнул Даниэл Воде.

Он добавил в шутку, что единственным "напряжением" дня в среду является мрачная погода.

Напомним, съезд "депутатов" Приднестровья только что принял обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

Этот съезд является седьмым подобным мероприятием, предыдущий перед ним проходил еще в 2006 году. Тогда "депутаты" решили проводить референдум за присоединение к России.

После него приднестровский "центризбирком" объявил, что более 97% приднестровцев поддержали будущее вхождение Приднестровья в состав России. А также – проголосовали за сохранение "независимости", пока присоединение к РФ не произошло. Местные депутаты до сих пор апеллируют к этим "результатам".