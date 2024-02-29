В Польше задержан россиянин, подозреваемый в причастности к террористическим организациям

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали россиянина, подозреваемого в деятельности в пользу исламистских террористических организаций, сообщает Европейская правда.

В Национальной прокуратуре сообщили, что задержанный является гражданином Российской Федерации с Кавказа.

По данным следствия, до приезда в Польшу он участвовал в боевых действиях в Сирии.

Мужчина якобы принадлежал к вооруженным террористическим объединениям – прокуратура уточняет, что сначала он работал на организацию "Джабхат ан-Нусра", затем на "Аль-Каиду", а недавно присоединился к ИГИЛ, то есть "Исламскому государству".

Россиянину уже предъявили обвинение в деятельности в пользу международных террористических организаций. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ближайшие три месяца задержанный проведет под стражей.

Суд избрал ему меру пресечения из-за сурового наказания, которое ему грозит, и реальных опасений побега.