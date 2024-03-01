В Полтавской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 балла по шкале Рихтера произошло к западу от Полтавы, в Решетиловском районе. Эпицентр землетрясения был на глубине 10 километров.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Главного центра специального контроля, сообщает Украинская правда.

По классификации землетрясений, оно относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Подобные по силе землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и ранее, в частности последние из них 23 июля, 08 июня, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7 балла.