Bloomberg: Стоимость бывшего Twitter могла упасть на 72% после покупки Маском

Со времени покупки социальной сети Twitter за 44 млрд долл в 2022 году миллиардером Илоном Маском, цена компании могла упасть на 72%, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Недавно компания по управлению активами Fidelity, которая владеет долей в X(Twitter) упала на 10%, всего через месяц после роста.

Инвестиционная компания, которая получила долю в X, помогая Илону Маску завершить его покупку за 44 миллиарда долларов, снизила стоимость своей доли до 5,6 млн долл, согласно отчету, содержащему перечень ее активов Blue Chip Growth Fund за январь. В декабре эта позиция выросла на 11,4% до 6,2 млн долл.

Общая стоимость доли Fidelity в X упала на 72% с момента поглощения Илоном Маском компании Twitter.

При этом, она не раскрыла никаких изменений в своей позиции в X, которая бы обосновывала такое падение стоимости доли Fidelity, поэтому последний отчет может означать, что стоимость всей компании Маска в социальных сетях также упала на 72%.

Сразу после хаотичного поглощения платформы Илоном Маском, доходы от рекламы упали более чем на 50%. В прошлом году продажи рекламы оценивались примерно в 2,5 миллиарда долларов, что не дотянуло до целевого показателя компании в 3 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Компания X (бывший Twitter) Илона Маска предоставляла льготы на подписку террористическим группам и другим организациям, запрещенным в США.