Ночная атака на Одессу: из под завалов достали тело 3-летнего ребенка

Россияне убили 3-летнего ребенка в Одессе в результате атаки дронами в ночь на 2 марта, количество погибших возросло до четырех, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС.

Тело трехлетнего ребенка нашли на уровне первого этажа, под завалами. Там же нашли и четвертое тело.

Всего погибли 4 человека, из них один ребенок, и 8 пострадали. Спасены 5 человек.

По данным ОВА, установили данные уже трех погибших: женщина 1952 года рождения, мужчина 1988 года рождения и малыш 2021 года рождения.

Поисковые работы продолжаются.

"3-летний ребенок. Убит нелюдями в Одессе.

Это невозможно забыть! Это невозможно простить!".