Блинкен: Заместителя главы Госдепа США Нуланд уходит в отставку

Виктория Нуланд в ближайшие недели намерена уйти с должности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Госдепа Энтони Блинкена.

Отмечается, что срок полномочий Нуланд составляет три с половиной десятилетия государственной службы под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей США.

Также в Госдепе отметили лидерство Нуланд в вопросах Украины и что ее усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению диктатора Владимира Путина в Украину

Она также отвечала за формирование глобальной коалиции, чтобы гарантировать Путину его стратегическую неудачу, и оказание помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо встать на ноги - демократически, экономически и в военном отношении.

Президент Джо Байден и Блинкен попросили заместителя министра по вопросам управления Джона Басса исполнять обязанности заместителя государственного секретаря по политическим вопросам до тех пор, пока не будет подтверждена замена Нуланд.

Приезд Нуланд в Киев

Напомним, что 31 января заместитель государственного секретаря США прибыла в Киев. Это ее второй визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Тогда Нуланд озвучила свой прогноз на ход событий в 2024 году. Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин ожидает сюрпризов на поле боя в Украине.