Маск заявил, что не жертвует деньги ни одному кандидату в президенты США

Американский миллиардер Илон Маск объявил, что не жертвует деньги ни одному кандидату в президенты Соединенных Штатов Америки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает профиль Маска в социальной сети X.

"Я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США" , - говорится в заявлении.

Маск добавил, что это заявление он сделал, чтобы внести ясность.

Что этому предшествовало

Издание The New York Times писало, что бывший президент США Дональд Трамп на выходных встретился с миллиардером, генеральным директором компаний Tesla Inc и SpaceX Илоном Маском во Флориде.

Как отмечают в издании, Трамп стремится получить крупные денежные вливания для своей избирательной кампании.

По информации журналистов, в связи с этим 3 марта Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском и рядом богатых доноров-республиканцев.