В Минфине ответили, сколько Украине нужно внешней помощи в этом году

Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 37,3 млрд долл США. При этом Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова во время Круглого стола в Париже, посвященном восстановлению Украины и роли государственного и частного секторов в его процессе (Ukraine Roundtable: Infrastructure Reconstruction and Financing).

По ее словам, потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 37,3 млрд долл США.

Зыкова добавила, что быстрое восстановление является ключевым приоритетом, поскольку способствует созданию безопасных условий жизни для украинцев, а также экономическому восстановлению страны.

По оценке отчета "Третья быстрая оценка ущерба и потребностей на восстановление Украины" (RDNA3) разработанного совместно правительством Украины, Всемирным банком, Еврокомиссией и представительством ООН, в 2024 году Украина нуждается в около 15 млрд долларов США на быстрое восстановление.

Из них около 5,5 млрд долларов США уже профинансировано из государственного бюджета и за счет донорской поддержки. Таким образом, Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления, подчеркнули в Минфине.

"Привлечение частного сектора в процесс восстановления является неотъемлемой частью устойчивого роста Украины.

Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы достичь этого с помощью ряда механизмов, среди которых введение страхования военных рисков, улучшение условий для инвестиционных проектов, внедрение государственно-частного партнерства и развитие индустриальных парков", - добавила Зыкова.

Напомним:

Министерство финансов Украины привлекло 1,2 млрд долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров в первые два месяца 2024 года.