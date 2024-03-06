В Минфине ответили, сколько Украине нужно внешней помощи в этом году
Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 37,3 млрд долл США. При этом Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова во время Круглого стола в Париже, посвященном восстановлению Украины и роли государственного и частного секторов в его процессе (Ukraine Roundtable: Infrastructure Reconstruction and Financing).
По ее словам, потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 37,3 млрд долл США.
Зыкова добавила, что быстрое восстановление является ключевым приоритетом, поскольку способствует созданию безопасных условий жизни для украинцев, а также экономическому восстановлению страны.
По оценке отчета "Третья быстрая оценка ущерба и потребностей на восстановление Украины" (RDNA3) разработанного совместно правительством Украины, Всемирным банком, Еврокомиссией и представительством ООН, в 2024 году Украина нуждается в около 15 млрд долларов США на быстрое восстановление.
Из них около 5,5 млрд долларов США уже профинансировано из государственного бюджета и за счет донорской поддержки. Таким образом, Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления, подчеркнули в Минфине.
"Привлечение частного сектора в процесс восстановления является неотъемлемой частью устойчивого роста Украины.
Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы достичь этого с помощью ряда механизмов, среди которых введение страхования военных рисков, улучшение условий для инвестиционных проектов, внедрение государственно-частного партнерства и развитие индустриальных парков", - добавила Зыкова.
Напомним:
Министерство финансов Украины привлекло 1,2 млрд долларов США грантов и льготного финансирования от международных партнеров в первые два месяца 2024 года.