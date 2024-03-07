Россияне ударили минами по Черниговской области, погиб гражданский

В четверг российские войска совершили минометный обстрел Семеновской общины, что на Черниговщине. В результате атаки погиб местный житель, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Сегодня около 16:00 в Семеновской общине во время минометного обстрела погиб гражданский мужчина 1972 года рождения. Тело возле воронки нашли соседи".

По данным Чауса, также в результате атаки дронов поврежден частный дом. Хозяин чудом уцелел.

Полицейские зафиксировали последствия российских атак. По этим фактам следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).