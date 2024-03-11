В Польше отрицают случаи блокирования автобусов возле границы

В полиции и МВД Польши говорят, что случаев блокирования пассажирских автобусов возле границы не было, сообщает Европейская правда.

Как сообщает PAP, такими комментариями ведомства отреагировали на заявление вице-премьера по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Эта информация не соответствует действительности, ничего подобного не происходит. Мы как полиция абсолютно не контролируем (движение – Ред.) ни гуманитарной, военной и медицинской помощи, ни пассажирских автобусов. Они проезжают беспрепятственно", – заявила пресс-секретарь полиции Катаржина Новак.

С комментарием вышла также пресс-секретарь польского Министерства внутренних дел и территорий Паулина Климек.

"Эта информация является ложной. Гуманитарная, медицинская и военная помощь, а также автобусы с гражданами проезжают без каких-либо препятствий", – заявила она.

Напомним, к вечеру 11 марта вице-премьер Александр Кубраков заявил, что получил информацию о случаях остановки польскими протестующими и полицией пассажирских автобусов, следующих в Польшу и из Польши. В то же время он не привел деталей, где и когда это происходило, и не уточнил количество таких случаев.

Из комментария посла Украины в Польше стало известно, что сообщения касались КПП "Ягодин-Дорогуск". Туда выехал украинский консул.

Спикер ГПСУ в комментарии УП сказал, что украинские пограничники не фиксируют проблем с проездом пассажирского транспорта непосредственно через границу с Польшей, но не исключают определенных проблем с их движением на некотором расстоянии от границы, где находятся польские протестующие.