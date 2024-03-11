Умеров и Сырский обсудили с главой Пентагона ключевые потребности Украины
Министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский сегодня, 11 марта, провели разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение Умерова в Facebook.
Отмечается, что во время разговора обсуждалась подготовка к следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины. Умеров предоставил Остину актуальную информацию об оперативной обстановке на фронте.
Также они обсудили среднесрочные и краткосрочные потребности и конкретные запросы Украины. Среди ключевых приоритетов остаются боеприпасы и противовоздушная оборона.
"С нетерпением ждем более детального взаимодействия с каждой из коалиций возможностей во время нашей встречи в формате "Рамштайн". Благодарен за четкую и последовательную поддержку Украины", - написал министр обороны.
Встреча в формате "Рамштайн"
Недавно стало известно, что следующее очное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 19 марта.
Отмечается, что Остин пригласил на заседание министров обороны, а также старших военных чиновников, чтобы обсудить войну на территории Украины, а также проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.