Зеленский заверил, что французкие солдаты "не будут умирать в Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что французские военные "не будут умирать в Украине", и пока Украина держится, им вряд ли придется рисковать жизнью, обороняя какую-то из стран НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в эфире BFMTV, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о потенциальной возможности отправки войск союзников в Украину в будущем.

"Пока стоит Украина, армия Франции будет на территории Франции. Но если Путин пойдет войной на ту или иную страну НАТО, тогда страны НАТО будут решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять своих воинов, свои армии, боевые бригады и батальоны", – отметил Владимир Зеленский.

Его далее спросили, что бы он сказал французам, которые опасаются втягивания Франции или других европейских государств в войну и беспокоятся, "чтобы их дети не умирали в Украине".

"Ваши дети не будут умирать в Украине. Если Россия вторгнется в страны НАТО, тогда ваши дети могут быть отправлены на территорию какой-то страны НАТО. И это уже другой вопрос. И это будет решение союзническое, в рамках НАТО", – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, что Украина не нуждается в привлечении иностранных военных, но была бы заинтересована в присутствии иностранных инструкторов и технического персонала из стран, которые предоставляют Украине военную поддержку.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя отметил, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе. Во Франции позже объяснили , что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

Слова французского президента вызвали бурную реакцию со стороны правительств многих стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не планируют отправлять своих военных в Украину.

Макрон впоследствии отметил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что начатая Макроном дискуссия между союзниками "сэкономит Европе много времени" на осознание того, что необходимо сделать больше для поддержки Украины.